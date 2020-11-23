Руководитель президентского Офиса приступил к работе в обычном режиме.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак получил отрицательный тест на COVID-19.

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Об этом он сообщил в Facebook.

«Коронавирус позади - тест показал отрицательный результат. Приступаю к работе в обычном режиме. Друзья, еще раз прошу всех относиться ответственно к мерам безопасности. Здоровья вам и вашим близким!», - написал он.

Коронавирус в офисе президента: что известно

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Автор: Константин Гончаров