Андрей Ермак вылечился от COVID-19 и возвращается к работе в нормальном режиме / фото УНИАН
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак получил отрицательный тест на COVID-19.
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Об этом он сообщил в Facebook.
«Коронавирус позади - тест показал отрицательный результат. Приступаю к работе в обычном режиме. Друзья, еще раз прошу всех относиться ответственно к мерам безопасности. Здоровья вам и вашим близким!», - написал он.
Коронавирус в офисе президента: что известно
- 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил положительный результат теста на коронавирус. Того же дня Ермак также сообщил, что инфицировался коронавирусом.
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