Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что советники лидеров стран "нормандского формата" согласовали сегодня коммюнике, которое стало первым согласованным с 2019 года документом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге по результатам встречи политических советников лидеров "нормандского формата".
Ермак назвал позитивным сигналом возобновление встреч в "нормандском формате".
"Сегодня состоялся очень содержательный, непростой разговор, "аудит" того, что мы имеем на сегодня, "аудит" выполнения как Минских договоренностей, так и договоренностей лидеров "нормандского формата" от 2019 года. Было согласовано коммюнике финальное", - отметил он.
По мнению главы ОП, главным результатом встречи является поддержка всеми участниками "нормандского формата" устойчивого режима прекращения огня.
"Стороны абсолютно открыто задекларировали, что существует много разногласий между Украиной и РФ относительно и выполнения Минских договоренностей, и их трактовки, но при этом есть желание работать над этими разногласиями", - подчеркнул он.
По словам Ермака, стороны договорились о продолжении диалога и проведении следующей встречи через две недели в Берлине.
Также стороны поддержали тезис о том, что работа в подгруппах Трехсторонней контактной группы должна продолжаться.
"Сегодняшнее коммюнике - это первый документ, который удалось согласовать с декабря 2019 года", - уточнил он.
Ермак подчеркнул, что Украина готова к переговорам и встреч в режиме 24/7, потому что для нее очень важно прекращение войны, возвращение территорий, а сегодня также снятие напряжения и деэскалации ситуации вокруг украинских границ.
Он также добавил, что всем, кто "разгоняет зраду" и пытается сорвать мирный процесс, не дадут ни единого шанса.
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