Главным результатом встречи является поддержка всеми участниками "нормандского формата" устойчивого режима прекращения огня на Донбассе.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что советники лидеров стран "нормандского формата" согласовали сегодня коммюнике, которое стало первым согласованным с 2019 года документом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге по результатам встречи политических советников лидеров "нормандского формата".

Ермак назвал позитивным сигналом возобновление встреч в "нормандском формате".

"Сегодня состоялся очень содержательный, непростой разговор, "аудит" того, что мы имеем на сегодня, "аудит" выполнения как Минских договоренностей, так и договоренностей лидеров "нормандского формата" от 2019 года. Было согласовано коммюнике финальное", - отметил он.

По мнению главы ОП, главным результатом встречи является поддержка всеми участниками "нормандского формата" устойчивого режима прекращения огня.

"Стороны абсолютно открыто задекларировали, что существует много разногласий между Украиной и РФ относительно и выполнения Минских договоренностей, и их трактовки, но при этом есть желание работать над этими разногласиями", - подчеркнул он.

По словам Ермака, стороны договорились о продолжении диалога и проведении следующей встречи через две недели в Берлине.

Также стороны поддержали тезис о том, что работа в подгруппах Трехсторонней контактной группы должна продолжаться.

"Сегодняшнее коммюнике - это первый документ, который удалось согласовать с декабря 2019 года", - уточнил он.

Ермак подчеркнул, что Украина готова к переговорам и встреч в режиме 24/7, потому что для нее очень важно прекращение войны, возвращение территорий, а сегодня также снятие напряжения и деэскалации ситуации вокруг украинских границ.

Он также добавил, что всем, кто "разгоняет зраду" и пытается сорвать мирный процесс, не дадут ни единого шанса.

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