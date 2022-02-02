Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что политические советники лидеров стран "нормандской четверки" (Украины, России, Франции и Германии) встретятся в Берлине на следующей неделе, но точной даты переговоров не назвал.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал журналистам.
"По состоянию на сейчас на следующую неделю планируется встреча советников, как и было договорено в Париже, но сейчас нет смысла подтверждать какую-то конкретику, потому что еще 30 раз может все измениться", - сказал Кулеба.
В то же время он отметил, что на линии разграничения бывают дни, когда оккупационные войска не нарушают режим тишины.
"Кстати, обратите внимание, что пока у нас идет эскалация вдоль границы - это накопление войск вдоль границы, на Донбассе есть дни, когда не фиксируется ни одного нарушения. Это, кстати, была одна из договоренностей советников, о том, что "давайте на Донбассе успокоим ситуацию", - сказал Кулеба.
Напомним, 31 января представитель Франции при ООН Николя де Ривьер заявил, что советники лидеров стран "нормандской четверки" должны вновь встретиться в Берлине 10 февраля.
Нормандский формат: что известно о последней встрече советников
Как сообщал УНИАН, 26 января в Париже состоялась встреча политических советников "нормандской четверки". Длилась она более восьми часов. В ОПУ объяснили причину задержки.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал эту встречу советников лидеров стран "нормандского формата" реанимацией этого формата переговоров.
По результатам встречи было согласовано совместное коммюнике и достигнута договоренность о следующей встрече через две недели в Берлине. Согласованное коммюнике стало первым согласованным с 2019 года документом.
1 февраля президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что в ближайшие дни будет договоренность о встрече лидеров стран "нормандской четверки".
В последний раз лидеры "нормандской четверки" собрались на встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. До этого они встречались в Париже в декабре 2019 года после трехлетнего перерыва. После Парижа новый саммит планировалось провести в Берлине, но он так и не состоялся.