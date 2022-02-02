Ранее постпред Франции в ООН анонсировал эту встречу на 10 февраля.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что политические советники лидеров стран "нормандской четверки" (Украины, России, Франции и Германии) встретятся в Берлине на следующей неделе, но точной даты переговоров не назвал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал журналистам.

"По состоянию на сейчас на следующую неделю планируется встреча советников, как и было договорено в Париже, но сейчас нет смысла подтверждать какую-то конкретику, потому что еще 30 раз может все измениться", - сказал Кулеба.

В то же время он отметил, что на линии разграничения бывают дни, когда оккупационные войска не нарушают режим тишины.

"Кстати, обратите внимание, что пока у нас идет эскалация вдоль границы - это накопление войск вдоль границы, на Донбассе есть дни, когда не фиксируется ни одного нарушения. Это, кстати, была одна из договоренностей советников, о том, что "давайте на Донбассе успокоим ситуацию", - сказал Кулеба.

Напомним, 31 января представитель Франции при ООН Николя де Ривьер заявил, что советники лидеров стран "нормандской четверки" должны вновь встретиться в Берлине 10 февраля.

Нормандский формат: что известно о последней встрече советников

Как сообщал УНИАН, 26 января в Париже состоялась встреча политических советников "нормандской четверки". Длилась она более восьми часов. В ОПУ объяснили причину задержки.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал эту встречу советников лидеров стран "нормандского формата" реанимацией этого формата переговоров.

По результатам встречи было согласовано совместное коммюнике и достигнута договоренность о следующей встрече через две недели в Берлине. Согласованное коммюнике стало первым согласованным с 2019 года документом.