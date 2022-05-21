Глава турецкого государства призвал обе страны пересмотреть свое отношение к террористическим организациям.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, который блокирует членство Швеции и Финляндии в НАТО, провел телефонные разговоры с лидерами обеих стран и изложил свои условия, которые могут изменить его решение.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, глава турецкого государства призвал Швецию пересмотреть свое отношение к террористическим организациям. Также подчеркнул необходимость отмены эмбарго на экспорт оружия, наложенное на Турцию после ее вторжения в Сирию в 2019 году. Только тогда он готов пересмотреть свои взгляды относительно вступления шведов в НАТО.

Премьер Швеции Магдалена Андерссон заявила, что она ценит этот призыв, и, что они надеются укрепить двусторонние отношения с Турцией.

В разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинисто Эрдоган заявил, что "отсутствие борьбы с террористическими организациями, которые представляют угрозу для союзника по НАТО, не соответствует духу альянса". На что финский лидер поблагодарил за "открытый и прямой" разговор и согласился на продолжение диалога.

Затем Эрдоган позвонил генсеку НАТО Столтенбергу, обсудил с ним заявки Финляндии и Швеции о вступлении в Нато и заявил, что "пока обе страны не продемонстрируют четкой солидарности с Турцией", он не готов поддержать их заявки на вступление в Североатлантический альянс.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Турция удивила своих союзников по НАТО, выступив против присоединения двух стран к военному альянсу. На что западные лидеры выразили уверенность, что возражения Анкары не станут препятствием для процесса членства.

После этого США начали выяснять позицию Анкары по вступлению скандинавских стран в Альянс. А генсек НАТО подчеркнул, что Турция не будет блокировать обе заявки.

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