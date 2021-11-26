Чаус находится под усиленной охраной и защитой СБУ.

Высший антикоррупционный суд собрался на заседание по делу бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса о взятке в размере 150 тысяч долларов. На заседание Чаус пришел в бронежилете.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Telegram.

Адвокаты Чауса подали ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме, потому что якобы открытое заседание создает риски для жизни и здоровья экс-судьи. При этом защитники заявили, что якобы во время рассмотрения дела будет сообщена закрытая информация.

Кроме того, адвокаты считают, что дело крайне резонансное, а журналисты могут искажать информацию. В свою очередь коллегия отказала в закрытом режиме заседания суда.

Читайте такжеАваков впервые назвал причину своей отставкиСтоит отметить, что Чаус пришел в суд в бронежилете. Также он находится под усиленной охраной и защитой СБУ.

Задержание экс-судьи Чауса

9 августа 2016 года детективы НАБУ уличили судью Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск.

Позже Чауса задержали по экстрадиционному запросу Украины в Молдове. Комиссия по проблемам граждан и предоставлению политического убежища при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева.

5 апреля 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил о похищение Чауса.

Читайте такжеРиск вторжения России в Украину: Путин хочет договориться с Байденом – СНБО17 мая Telegram-канал "ChausUA Николай Чаус" опубликовал видео с Чаусом, который заявил, что сейчас он в безопасности и его никто не похищал. Экс-судья обещал вернуться в Украину в ближайшее время. Жена и адвокаты узнали экс-судью, но считают, что слова Чауса на видео недобровольные и его взяли в плен.

19 мая появилось новое видео на котором Чаус говорит, что собирается передать своим друзьям материалы по его похищению в 2016 году. В то же время украинский защитник Чауса не верит в добровольность подобных обращений и подлинность материалов, о которых заявил экс-судья.

Служба безопасности Украины изучает все связанные с украинским экс-судьей Николаем Чаусом материалы, включая вышеуказанные видео, которые могут стать доказательной базой в открытом ранее уголовном производстве.

31 июля 2021 года в СБУ заявили, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина, представившийся Николаем Чаусом и попросил вызвать именно сотрудников спецслужбы. Как утверждали в СБУ, Чаус предоставил следователям данные, относительно его похищения и лишения свободы. В связи с этим в отношении Чауса "приняты меры для обеспечения его безопасности".

В то же время СМИ сообщили о том, что Чауса задержали в одном из сел Винницкой области после звонка одного из местных жителей. Правоохранителям Чаус якобы подтвердил свою личность и сообщил, что был похищен неизвестными. В свою очередь НАБУ настаивала на передаче им Чауса, обвиняемого в коррупции.

4 августа Высший антикоррупционный суд отправил экс-судью Николая Чауса под круглосуточный домашний арест. Эта мера пресечения будет действовать в течение 60 суток.

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Автор: Анастасия Горбачева