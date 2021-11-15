Чауса обвиняют в получении 150 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Прокуроры направили обвинительный акт в отношении экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса в Высший антикорсуд для рассмотрения по существу.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, прокуроры завершили досудебное расследование, которое осуществляли детективы НАБУ, в отношении Чауса, который требовал и получил 150 тысяч долларов неправомерной выгоды (более 3,7 миллиона гривен по курсу НБУ на момент совершения преступления).

Сейчас обвинительный акт по части 4 статьи 368 "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом" УК Украины направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу.

Читайте такжеЧаус: Меня четыре месяца держали в подвале в маскеКак сообщал УНИАН, 9 августа 2016 года детективы НАБУ уличили судью Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

В сентябре того же года Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Однако Чаус бежал из Украины и скрывался в Молдове.

31 июля 2021 года в СБУ заявили, что в одну из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина, который представился Николаем Чаусом и попросил вызвать именно сотрудников спецслужбы.

Как утверждали в СБУ, Чаус предоставил следователям данные относительно его похищения и лишения свободы. В связи с этим в отношении Чауса "приняты меры для обеспечения его безопасности".

4 августа Высший антикоррупционный суд избрал Чаусы меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также обязал сдать загранпаспорта и носить электронное средство контроля (браслет).

Автор: Антонина Доломанжи