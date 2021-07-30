Чаус сообщил, что был похищен неизвестными и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева.

Экс-судья Николай Чаус, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, был найден в одном из сел Винницкой области.

Об этом сообщают "Цензор.нет" и "Страна" со ссылкой на источники.

Так, в полицию позвонил житель села Мазуровка и сообщил, что обнаружил гражданина Николая Чауса, 1966 года рождения.

Чаус сообщил ему, что был похищен неизвестными и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева. В ходе проверки стало известно, что он находится в розыске НАБУ по ч. 4 ст. 368 КК. На место выехали правоохранители.

Издания также опубликовали фото Чауса в одном белье, указав, что оно было сделано в сельсовете.

Жена Чауса Светлана подтвердила "Стране", что на фото - ее муж, однако отметила, что не знала о том, что он нашелся.

Адвокат Чауса Александр Вишневый также подтвердил, что на фото судья Чаус, пишет Украинская правда.

Он не смог сообщить, где сейчас находится его клиент. Вишневый планирует связаться с женой Чауса, которая сейчас в Молдове. По его словам, если информация подтвердится, придется отправляться в Винницкую область.

В полиции Винницкой области УП сообщили, что у них "никакой информации нет, полиция это дело не расследует".

В то же время источники "Украинской правды" в правоохранительных органах подтверждают, что Чауса нашли в селе на Виннитчине.

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Ситуация вокруг экс-судьи Чауса

9 августа 2016 года детективы НАБУ уличили судью Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск. Позже Чауса задержали по экстрадиционному запросу Украины в Молдове.

Комиссия по проблемам граждан и предоставлению политического убежища при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева.

5 апреля 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил о похищении Чауса.

17 мая телеграмм канал "ChausUA Николай Чаус" опубликовал видео с Чаусом, который заявил, что сейчас он в безопасности и его никто не похищал. Экс-судья обещал вернуться в Украину в ближайшее время. Жена и адвокаты узнали экс-судью, но считают, что слова Чауса на видео недобровольные и его взяли в плен.

19 мая появилось новое видео на котором Чаус говорит, что собирается передать своим друзьям материалы по его похищению в 2016 году. В то же время украинский защитник Чауса не верит в добровольность подобных обращений и подлинность материалов, о которых заявил экс-судья.

Служба безопасности Украины изучает все связанные с украинским экс-судьей Николаем Чаусом материалы включая вышеуказанные видео, которые могут стать доказательной базой в открытом ранее уголовном производстве.

Автор: Александр Топчий