Расследуется уголовное производство.

Служба безопасности Украины изучает видеозаписи с пропавшим экс-судьей Николаем Чаусом.

Об этом сообщил спикер спецслужбы Артем Дихтяренко в комментарии "Радио Свобода".

"Мы открыли уголовное производство и изучаем и анализируем все материалы, которые могут выступить элементами доказательной базы", – сказал он.

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В СБУ уверяют, что обнародуют выводы, когда работа будет завершена.

Похищение экс-судьи Чауса в Молдове

3 апреля стало известно, что группа вооруженных мужчин похитила в центре Кишинева бывшего украинского судью Николая Чауса, объявленного Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве.

По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил Молдову в непричастности Украины к ситуации с похищением судьи.

Впоследствии журналисты сообщили, что смогли идентифицировать одного гражданина Украины, который прибыл в Кишинев незадолго до похищения Чауса по поддельному паспорту на имя Эдуарда Ставицкого. Вероятно, им был Андрей Куценко и он приезжал в Молдову в составе другой группы украинцев. Расследователи отмечают, что мужчина может быть связан с украинскими спецслужбами, а именно - с Главным управлением разведки Минобороны Украины.

При этом представитель ГУР Украины в комментарии журналистам категорически отрицал связь Минобороны с похищением бывшего украинского судьи.

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Автор: Юрий Годован