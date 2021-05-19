Бывший украинский судья Николай Чаус, который в марте исчез в Молдове и предположительно был похищен, появился в новом видео.
Ролик с подписью "Осталось 10 часов..." был опубликован в Telegram-канале "ChausUA Николай Чаус" утром 19 мая.
"Как говорил ранее, в ближайшее время я намерен появиться в Украине и вместе со своими адвокатами дать ответы на все вопросы, в том числе и те, которые так интересуют украинское общество, НАБУ и ГБР. Уверен, это также можно проследить из последних публикаций и сюжетов, что люди, причастные к моему похищению в 2016 году, боятся моего возвращения", - отметил судья.
На видео Чаус заявил, что передаст собранные за несколько лет материалы о людях, причастных к его похищению, своим друзьям, чтобы те их опубликовали, так как переживает за жизнь себя и своих родных.
"Они сделают все, чтобы я замолчал. А зная их возможности, в том числе и финансовые, я переживаю за свою жизнь и жизнь своих родных. Поэтому я принял решение передать моим друзьям свои рукописные записи и собранные мной за эти годы материалы в отношении этих лиц для дальнейшего опубликования. Подлинность и аутентичность материалов подтверждаю. Прошу правоохранительные органы Украины отнестись со всей ответственностью к данному материалу, невзирая на должности, статус и фамилии лиц, указанных в нем. Слава Украине", - сказал Чаус.
На видео заметно, что экс-судья читает написанный текст.
При этом сам файл видеозаписи озаглавлен "Гран привет!", что может быть отсылкой к Александру Грановскому, которого связывают с организацией побега Чауса из Украины в 2016 году.
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- 3 апреля стало известно, что группа вооруженных мужчин похитила в центре Кишинева бывшего украинского судью Николая Чауса, объявленного Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил Молдову в непричастности Украины к ситуации с похищением судьи.
- Впоследствии журналисты сообщили, что пятеро украинцев могут быть причастны к похищению Чауса: вероятно, они въехали в Молдову под вымышленными именами.
- Расследователи отметили, что один из мужчин может быть связан с украинскими спецслужбами, а именно - с Главным управлением разведки Минобороны Украины. При этом представитель ГУР Украины в комментарии журналистам категорически отрицал связь Минобороны с похищением бывшего украинского судьи.
- Ранее жена Чауса предоставила журналистам письмо, которое экс-судья перед исчезновением присылал на свое прежнее место работы - Днепровский суд Киева. Он заявлял о намерениях вернуться в Украину.
- Позже она обратилась с заявлением к президенту Украины Владимиру Зеленскому и просила вмешаться в поиски мужа. Адвокат Чауса говорил, что украинские правоохранители на тот момент так и не завели дело о похищении.
В итоге Служба безопасности Украины открыла уголовное производство.
17 мая бывший украинский судья появился на видео, обнародованном в новосозданном Telegram-канале ChausUA. Он заявил, что жив, анонсировал свое "возвращение" в Украину и передал "привет" Петру Порошенко.
"Касательно похищения хочу сказать, что оно действительно было, но не сейчас, а в 2016 году. С тех пор меня постоянно запугивали расправой, заставляя тем самым находиться в Молдове. Люди, причастные к этому, боялись и боятся, что я вернусь и начну говорить. Спасибо моим друзьям, которые помогли мне избежать этой тюрьмы и верной смерти", - также сказал Чаус.
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