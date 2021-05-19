Экс-судья появился в новом видеообращении и, возможно, передал "привет" Грановскому.

Бывший украинский судья Николай Чаус, который в марте исчез в Молдове и предположительно был похищен, появился в новом видео.

Ролик с подписью "Осталось 10 часов..." был опубликован в Telegram-канале "ChausUA Николай Чаус" утром 19 мая.

"Как говорил ранее, в ближайшее время я намерен появиться в Украине и вместе со своими адвокатами дать ответы на все вопросы, в том числе и те, которые так интересуют украинское общество, НАБУ и ГБР. Уверен, это также можно проследить из последних публикаций и сюжетов, что люди, причастные к моему похищению в 2016 году, боятся моего возвращения", - отметил судья.

На видео Чаус заявил, что передаст собранные за несколько лет материалы о людях, причастных к его похищению, своим друзьям, чтобы те их опубликовали, так как переживает за жизнь себя и своих родных.

"Они сделают все, чтобы я замолчал. А зная их возможности, в том числе и финансовые, я переживаю за свою жизнь и жизнь своих родных. Поэтому я принял решение передать моим друзьям свои рукописные записи и собранные мной за эти годы материалы в отношении этих лиц для дальнейшего опубликования. Подлинность и аутентичность материалов подтверждаю. Прошу правоохранительные органы Украины отнестись со всей ответственностью к данному материалу, невзирая на должности, статус и фамилии лиц, указанных в нем. Слава Украине", - сказал Чаус.

На видео заметно, что экс-судья читает написанный текст.

При этом сам файл видеозаписи озаглавлен "Гран привет!", что может быть отсылкой к Александру Грановскому, которого связывают с организацией побега Чауса из Украины в 2016 году.

Читайте также Пранкер показал переписку с женой судьи Чауса от имени экс-нардепа из БПП (фото) Пропажа экс-судьи Чауса в Молдове

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова