Чаус заявил, что находится в безопасности, извинился перед женой и пообещал вернуться на родину.

Бывший украинский судья Николай Чаус, которого ранее якобы похитили в Молдове, объявился и обнародовал видео в своем новосозданном Телеграм-канале.

Двухминутная запись опубликована сегодня утром в канале ChausUA Николай Чаус.

На видео Чаус заявил, что "жив-здоров и у него все в порядке". "На данный момент я нахожусь в полной безопасности и хорошо себя чувствую", - заверил он.

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По его словам, он не может сейчас сообщить, где находится, но убежден, что на его "похищении" многие спекулируют.

"В первую очередь, хочу обратиться к своей жене. Светлана, прости меня за то, что тебе и нашим детям пришлось пережить. Но так надо было сделать. В ближайшее время обещаю - все наладится. А те, кто виновен в наших бедах, понесут заслуженное наказание", - заявил экс-судья.

Чаус также анонсировал свое возвращение на родину, уверяя, что будет общаться с правоохранителями.

"Касательно похищения хочу сказать, что он действительно было, но не сейчас, а в 2016 году. С тех пор меня постоянно запугивали расправой, заставляя тем самым находиться в Молдове. Люди, причастные к этому, боялись и боятся, что я вернусь и начну говорить. Спасибо моим друзьям, которые помогли мне избежать этой тюрьмы и верной смерти. В ближайшее время я намерен появиться в Украине и вместе со своими адвокатами дать ответы на все вопросы. В том числе, которые так сильно интересуют украинское общество, НАБУ и ГБР", - сказал он.

Примечательно, что свое видео Чаус назвал "Привет, Петр Алексеевич!". Вероятно, тем самым он обращается к Петру Порошенко, намекая, что владеет информацией, касающейся пятого президента.

Похищение экс-судьи Чауса в Молдове

3 апреля стало известно, что группа вооруженных мужчин похитила в центре Кишинева бывшего украинского судью Николая Чауса, объявленного Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве.

По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил Молдову в непричастности Украины к ситуации с похищением судьи.

Впоследствии журналисты сообщили, что смогли идентифицировать одного гражданина Украины, который прибыл в Кишинев незадолго до похищения Чауса по поддельному паспорту на имя Эдуарда Ставицкого. Вероятно, им был Андрей Куценко и он приезжал в Молдову в составе другой группы украинцев. Расследователи отмечают, что мужчина может быть связан с украинскими спецслужбами, а именно - с Главным управлением разведки Минобороны Украины.

При этом представитель ГУР Украины в комментарии журналистам категорически отрицал связь Минобороны с похищением бывшего украинского судьи.

СБУ открыла из-за похищения Чауса уголовное дело.

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Автор: Юрий Годован