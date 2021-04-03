Адвокат Чауса Юлиан Балан заявил, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитила экс-судью.

Украинского беглого экс-судью Николая Чауса, объявленного Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве, похитили в Молдове.

Об этом сообщает местное издание NewsMaker со ссылкой на адвоката и полицию.

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Адвокат Чауса Юлиан Балан рассказал, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитила экс-судью в центре Кишинева в субботу, 3 апреля.

«Важное объявление для администрации президента Молдовы, генерального прокурора, службы информации и безопасности и всех силовых структур: сегодня, 3 апреля, в центре Кишинева похитили моего клиента, украинского судью Николая Чауса, чье ходатайство о предоставлении политического убежища рассматривает суд», — заявил адвокат. Он добавил, что это событие заставляет его «сомневаться в способности государства защищать».

Как сообщает издание, пресс-секретарь полиции Кишинева Наталья Статьи подтвердила факт похищения.

«Мужчину в возрасте 54 лет похитили три человека. Инцидент произошел возле жилого дома в столичном секторе Центр. Полицию оповестили в 13:15. Сейчас органы следствия выясняют обстоятельства случившегося, заведено уголовное дело», — рассказала она.

Дело судьи Чауса: все подробности

9 августа 2016 года детективы НАБУ разоблачили судью Чауса при получении взятки в сумме 150 тыс. долл. (более 3,7 млн грн) за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

6 сентября 2016 года Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск. Позже Чауса задержали по экстрадиционному запросу Украины в Молдове.

6 октября 2016 года Комиссия по проблемам граждан и предоставления политического убежища при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева.

11 июля 2019 года президент Владимир Зеленский во время переговоров с премьер-министром Молдовы Майей Санду поднял вопрос об экстрадиции Чауса.

7 февраля 2020 года в то время руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что экс-судья Чаус всячески пытается избежать экстрадиции в Украину.

По его словам, «этот подозреваемый избрал тактику оспаривать все, что можно обжаловать: сначала он обращался за политическим убежищем, затем - «в связи с преследованиями», а когда ему было отказано и было уже почти готово решение об экстрадиции, он обжаловал отказ президента Молдовы в предоставлении ему политического убежища».

Холодницкий заверил, что дело Чауса готово к передаче в суд.

12 октября 2020 года в Нацполиции заявили, что не прекращали розыск судьи.

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Автор: Елена Коваленко