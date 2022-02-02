Сторона бывшего народного депутата считает, что судебное заседание состоялось с "грубым нарушением права на защиту".

Бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко продлили срок содержания под стражей еще на два месяца.

Об этом говорится в сообщении на странице Семенченко в Facebook.

"Судья Кваша Антонина продлила Семенченко срок содержания под стражей еще на 2 месяца. Сегодня заседание состоялось с грубым нарушением права на защиту Семенченко, адвокатов даже не предупредили. В целом судья нарушила общий принцип права на защиту, нарушен доступ к правосудию, не был соблюден принцип состязательности и равенства сторон и не дана возможность высказаться с возражением", - говорится в посте.

Отмечается, что поскольку в деле "не было безотлагательности", то суд "должен был обеспечить право на защиту и подготовку позиции, перенеся заседания в пределах срока".

Кроме того, в сообщении говорится, что суд "не учел, что ходатайство о продлении меры пресечения должно быть подано за 5 дней до окончания меры пресечения, но такое ходатайство было вручено Семену с пропуском этого срока". "Так что должно быть возвращено прокурору судом", - утверждается в сообщении.

"Когда принимала судья обвинительный акт, она приняла от прокурора документы, которые не имела права принимать и исследовать, а значит, нарушила закон, что привело к незаконному принятию к производству обвинительного акта", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря 2021 года Шевченковский райсуд Киева оставил Семенченко и еще восьмерых обвиняемых по делу о создании так называемой "ЧВК" под стражей до 5 февраля 2022 года.

Дело Семенченко: что известно

24 марта 2021 года в Службе безопасности Украины заявили о прекращении деятельности вооруженного военизированного формирования и поставки товаров военного назначения из Российской Федерации. Также в СБУ указали, что деятельность так называемой "частной военной компании" была направлена "на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности".

По данным СБУ, в состав компании входили более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины.

Отдельно следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между "ЧВК" и представителями различных организаций из стран Ближнего Востока. Также зафиксированы "предложения организовать поставки оружия в эти страны".

Среди организаторов такой деятельности в СБУ назвали народного депутата VIII созыва Семенченко и Евгения Шевченко, известного как "внештатный агент НАБУ". Семенченко и Шевченко все обвинения отвергают.

Впоследствии сотрудники СБУ задержали еще одного фигуранта дела о создании "ЧВК " - бывшего командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского.

Читайте такжеПопытка нардепа Трухина дать взятку патрульным: правоохранители открыли дело14 мая 2021 года стало известно, что СБУ сообщила Семенченко о подозрении по делу об обстреле здания телеканала "112 Украина" в июле 2019 года. По данным СБУ, Семенченко организовал передачу денег на приобретение транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления.

3 декабря прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении Семенченко и еще 8 человек, которые являются обвиняемыми по делу о создании "ЧВК".

Обвиняемым инкриминируют создание не предусмотренных законом вооруженных формирований и участие в их деятельности, террористический акт, незаконное обращение с оружием, нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч. 2, ч. 3 ст. 260, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 333 Уголовного кодекса Украины).

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