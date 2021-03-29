Сам Виногродский утверждает, что не имеет отношения к ЧВК.

Печерский суд Киева избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела о создании «частной военной компании» экс-нардепом Семеном Семенченко.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, бывшего командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского с позывным "Гал" отправили под круглосуточный домашний арест.

По информации "Украинской правды", прокурор просил взять Виногродского под стражу, подчеркивая, что подозреваемый может сбежать, скрываться, давить на свидетелей, уничтожить или исказить вещественные доказательства. Однако суд решил иначе.

Читайте такжеРаспределение "частной армии": один из фигурантов дела о нелегальной "ЧВК" прокомментировал обвиненияАдвокат Виногродского Андрей Наход рассказал, что его подзащитного подозревают по статье 260 Уголовного кодекса "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, участие в них или руководство ими".

По словам адвоката, следствие считает, что в 2018 году Семенченко создал в США компанию Donbass Battalion Corporation для осуществления охранной деятельности в Афганистане, Сирии и Ираке, а Виногродский исполнял в ней посреднические консультационные услуги.

Сторона обвинения утверждает, что впоследствии Семенченко и Виногродский организовали украинское представительство американской фирмы, и она действовала как ЧВК. Адвокаты подозреваемого Виктор Сорокин и Андрей Наход обвинения отрицают.

Также по словам адвокатов, их подзащитный является инвалидом войны и имеет проблемы со здоровьем. Защита подчеркивала, что Виногродский воевал за Украину, а потому не мог совершать противоправных действий и создавать военизированные формирования.

Сам Виногродский утверждает, что не имеет отношения к ЧВК, а в иностранной фирме выступал лишь как консультант, пока не выяснилось, что контрактов не будет.

Взять на поруки Виногродского выразили желание Степан Хмара и Николай Коханивский, однако суд им отказал.

Дело Семенченко

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Авторы: Татьяна Поляковская, Катерина Комолова