Семена Семенченко оставили под стражей еще на 60 суток.

Несмотря на объявление перерыва до 9 декабря, суд все же собрался еще раз и огласил решение по мере пресечения для Семена Семенченко и еще восьмерых обвиняемых.

Как сообщает корреспондент УНИАН, Семенченко оставили под стражей до 5 февраля, другим обвиняемым также оставили в силе их меры пресечения.

После того, как судья объявила перерыв в заседании до завтра, она ушла в совещательную комнату и через минут 20 вышла с определением, согласно которому Семенченко оставили под стражей еще на 60 суток, также в других обвиняемых останутся меры, избранные им ранее.

Как сказал в комментарии УНИАН адвокат Семенченко, 9 декабря будет рассматриваться ходатайство защиты о возвращении обвинительного акта прокурорам. Также он добавил, что будет подавать апелляцию на постановление о продлении меры пресечения Семенченко.

Дело Семенченко: что известно

24 марта в Службе безопасности Украины заявили о прекращении деятельности военизированного вооруженного формирования и поставок товаров военного назначения из Российской Федерации. Также в СБУ отметили, что деятельность так называемой "частной военной компании" была направлена "на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности".

По данным СБУ, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины.

Отдельно следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между "ЧВК" и представителями разных организаций из стран Ближнего Востока. Также зафиксировано "предложение организовать поставки оружия в эти страны".

Среди организаторов такой деятельности в СБУ назвали народного депутата VIII созыва Семенченко и Евгения Шевченко, известного как внештатный агент НАБУ. Семенченко и Шевченко все обвинения отвергают.

Позже сотрудники СБУ задержали еще одного фигуранта дела о создании "ЧВК" - бывшего командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского.

14 мая стало известно, что СБУ сообщила Семенченко о подозрении в деле об обстреле здания телеканала "112 Украина" в июле 2019 года. По данным СБУ, Семенченко организовал передачу денег на приобретение транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления.

3 декабря прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении Семенченко и еще 8 человек, обвиняемых в деле о создании "ЧВК".

Обвиняемым инкриминируют создание не предусмотренных законом вооруженных формирований и участие в их деятельности, террористический акт, незаконное обращение с оружием, нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч. 2, ч. 3 ст. 260, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст.263, ч. 2 ст.333 УК Украины).

Уголовные производства против 9 других участников этого вооруженного формирования были направлены в суд ранее, добавили в ОГП.

Автор: Дмитрий Хилюк