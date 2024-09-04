Рада уволила Малюську с должности министра юстиции: кого назначат взамен

Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Дениса Малюськи с должности министра юстиции Украины. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.
За данное решение проголосовало 249 народных депутатов Украины.
При этом когда Малюська вышел к трибуне, депутаты встретили его долгими бурными аплодисментами.
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Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук 3 сентября отметил, что несколько членов Кабинета министров Украины подали заявление об отставке и среди них Малюська.
Сам Малюська в Facebook написал, что теперь он действительно уходит в отставку, в отличие "от предыдущих 100 500", о которых говорилось ранее. Отметил, что должен успеть "сделать еще кучу работы и позакрывать все хвосты", поэтому пространный пост напишет позже.
Ранее Рада также уволила Ольгу Стефанишину с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. В то же время, по информации от народных депутатов, Стефанишина может после увольнения уже завтра вернуться в правительство на объединенную должность министра юстиции и вице-премьер-министра.
Денис Малюська - кто он
Денис Малюська родился в 1981 году в г. Дунаевцы Хмельницкой области. Учился в Киевском университете им. Шевченко по специальности "правоведение". Также окончил Лондонский университет. Магистр права.
В должности министра юстиции с 29 августа 2019 года.