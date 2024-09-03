Все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний.

В Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке сразу трех министров, сообщил на своей странице в Facebook спикер парламента Руслан Стефанчук.

Заявления об отставках поступили от:

Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышина А.М. Министра юстиции Украины Малюськи Д.Л. Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрельца Р.А.

"Также заявление об увольнении поступило от Председателя Фонда государственного имущества Украины Коваля В.С. Все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний", - добавил Стефанчук.

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О возможных отставках в Кабмине сообщил народный депутат Ярослав Железняк. В частности, он отметил, что голосования "за ротацию" могут состояться 4-5 сентября.

"Малюська просто аут. Думаю присоединят министерство к Стефанишиной.на МинЭкологии пойдет Светлана Гринчук. Камышина на повышение. Правда не знаю что дальше будет с министерством. По Ковалю слышал (пока не знаю точно), что смотрели на Минагро и Минпром. Ставлю на Минагро все же", - написал Железняк после публикации заявлений на отставку.

Кадровые изменения в Кабмине - последние новости

В июле 2024 года народный депутат Федор Вениславский сообщил, что в ближайшее время в правительстве Украины возможны "точечные" изменения. При этом он заверил, что о замене министра обороны Рустема Умерова речь не идет.

Ранее, 9 мая, состоялась еще одна отставка министра. Так, замглавы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил, что парламент уволил Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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