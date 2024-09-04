Рада проголосовала за увольнение Стефанишиной с должности вице-премьера по реинтеграции

Прогнозируют, что уже завтра она может стать министром юстиции и вице-премьером одновременно.

Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение Ольги Стефанишиной с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.

Данное решение поддержал 241 народный депутат Украины.

"Увольнение Стефанишиной Ольги с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. За 241. Завтра назначат на эту самую должность + дадут Минюст", - написал Железняк.

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Перед этим Рада провалила увольнение председателя Фонда Госимущества Виталия Коваля, однако поддержал отставку министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, выступившего в Раде с отчетом.

Кадровые изменения в правительстве

Как сообщал УНИАН, вчера председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что в парламент поступило заявление от вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Стефанишиной об отставке.

Среди кандидатов на отставку из правительства также есть министр юстиции Украины Денис Малюська, который подал заявление по собственному желанию.

Ольга Стефанишина - что о ней известно

По данным на сайте КМУ, Стефанишина родилась в 1985 году. В 2008 году окончила факультет международного права Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, получила квалификацию юриста-международника, переводчика с английского языка. В 2016 году получила диплом специалиста "Финансы и кредит" Одесского национального экономического университета.

С марта по декабрь 2017 года работала директором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета Министров.

С декабря 2017 года по сентябрь 2019 года работала в должности генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата.

4 июня 2020 года назначена на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

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