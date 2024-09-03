Ранее стало известно о том, что сразу три министра написали заявления об отставке.

Окончательный перечень министров, которые уйдут в отставку, будет определен на заседании фракции 4 сентября, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram-канале.

"Как и обещали большую перезагрузку правительства уже можно ожидать на этой неделе. Более 50% штатной численности Кабмина претерпят изменения. Завтра нас ждет день увольнений, а послезавтра - день назначений... Просьба следить только за официальными новостями", - написал Арахамия.

Отставки в Кабмине: что известно

Накануне спикер парламента Руслан Стефанчук сообщил, что в Верховную Раду поступили заявления об отставке сразу трех министров.

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Речь идет о министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Камышине А.М., министре юстиции Малюське Д.Л. и министре защиты окружающей среды и природных ресурсов Стрельце Р.А. Также заявление об увольнении поступило от главы Фонда государственного имущества Коваля В.С.

В июле народный депутат Федор Вениславский сообщил, что в ближайшее время в правительстве возможны "точечные" изменения. В то же время он заверил, что о замене министра обороны Рустема Умерова речь не идет.

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