Украинский президент отметил, что впервые в истории ЕС оказывает военную помощь такого масштаба.

Президент Владимир Зеленский во время выступления в Европарламенте выразил благодарность современным европейским лидерам, которые беспрецедентно помогают Украине.

"Буду иметь возможность поблагодарить лично глав государств и правительств Европы, чьи решения за этот год позволили нашему континенту сделать то, что предыдущая волна лидеров считала невозможным", - сказал он.

По словам Зеленского, Европа наконец избавляется от разрушительной зависимости от российского топлива и очищается от коррупционного влияния российских олигархов, защищается от российских агентов, которые рассматривали европейские страны как место для охоты за оппонентами российской диктатуры.

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Украинский президент отметил, что впервые в истории ЕС оказывает военную помощь такого масштаба.

Кроме того вспомнил Зеленский и о пути Украины в ЕС. Он отметил, что верит в положительную оценку внутренним реформам, которые проводятся несмотря на войну.

"Мы приближаемся к Евросоюзу. Украина будет членом Евросоюза. Украина, которая побеждает - членом Евросоюза, который побеждает", - подытожил Зеленский.

Европейское турне Зеленского

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский с необъявленным визитом отправился в страны Евросоюза. Первой он посетил Великобританию, где встретился с премьер-министром Риши Сунаком и выступил с речью в британском парламенте. Кроме того, украинского лидера принял британский король Чарльз III.

Второй остановкой стал Париж, где Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

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