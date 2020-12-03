По словам главы МИД РФ, урегулирование ситуации на Донбассе зависит от диалога с боевиками, которые направляются и контролируются Россией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь назвал спровоцированную Россией войну в Донецкой области "внутриукраинской" темой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лавров заявил на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое проходит в формате видеоконференции.

Читайте также"Имперские амбиции Путина схлопнулись": эксперт указал на провал пропаганды РФ на Донбассе

По словам главы МИД РФ, урегулирование ситуации на Донбассе зависит от диалога с направляемыми и контролируемыми Россией боевиками.

"Рассчитываем, что Киев наконец перестанет саботировать реализацию Минских договоренностей, являющихся безальтернативной основой "внутриукраинского" урегулирования и не будет уклоняться от выполнения решений Парижского саммита в "нормандском формате", от прямого диалога с Донецком и Луганском", - заявил Лавров.

Отдельно он высказал "глубокую озабоченность" по поводу положения русскоязычного населения в Прибалтике и Украине.

РФ признала, что война на Донбассе - не "внутренний конфликт"

Ранее украинская делегация в ТКГ сообщила, что Василий Небензя сказал о конфликте на Донбассе следующие слова: "Это не внутренний конфликт в Украине, это политический конфликт между РФ и Украиной".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко