Отмечается, что у народных избранников есть российские паспорта.

Часть народных депутатов от ликвидированной "Оппозиционной партии – За життя" лишаться мандатов. Отмечается, что у них есть паспорта Российской Федерации.

"В ближайшее время ожидаем новый Указ (президента) о лишении украинского гражданства нескольких нардепов Верховной Рады от бывшей фракции ОПЗЖ. На основании наличия у них российских паспортов", - пишет издание Lb.

Журналисты утверждают, что речь идет о следующих народных избранниках:

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Александр Пономарев;

Наталья Королевская;

Юрий Солод;

Олег Волошин.

"Дальше – по плану голосования в парламенте за досрочное прекращение их полномочий, как это уже было в январе", – указано в сообщении.

Стоит отметить, что статья 81 пункт 4 Конституции Украины предусматривает лишение мандата, если нардеп лишается украинского гражданства или выезжает на постоянное проживание в другую страну.

Запрет "ОПЗЖ" и лишение нардепов мандатов - что известно

На заседании СНБО приняли решение о запрете партии "ОПЗЖ". Позже президент Владимир Зеленский ввел это решение в действие.

Некоторые нардепы сбежали из Украины перед полномасштабным вторжением России. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук указал, что беглецов лишат мандатов.

13 января украинский парламент досрочно прекратил полномочия ряда народных депутатов - Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача, Рената Кузьмина и Андрея Аксенова. 14 января секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что все депутаты ОПЗЖ должны уйти из Верховной Рады.

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