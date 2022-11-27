Их уволили со всех должностей, которые они занимали в Верховной Раде, а также не выплачивают заработную плату.

Около десяти народных депутатов покинули территорию Украины и до сих пор не вернулись к работе в парламенте их планируют лишить мандатов.

"Около десяти народных депутатов, которые покинули территорию Украины и до сих пор не вернулись к работе в парламенте", - заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью "Суспильному", которое транслировалось во время информационного телемарафона.

По его словам, их уволили со всех должностей, которые они занимали в Верховной Раде, а также не выплачивают заработную плату.

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"Мы ожидаем сейчас каких-то потенциальных решений по лишению мандата этих народных депутатов, но это сделать не так просто. У нас основания лишения мандата четко прописаны в Конституции Украины, их семь. Мы не можем принять решение, кроме тех семи оснований, которые есть в Конституции. И Конституцию мы не можем изменить во время военного положения. Но мы найдем возможность, чтобы попрощаться с этими народными депутатами", - сказал он.

Стефанчук добавил, что мандат можно отнять у народных депутатов в случае выявления у них двойного гражданства, по основанию отсутствия в месте постоянного проживания на протяжении определенного срока.

Также он отметил, что сейчас прорабатывается вопрос экстрадиции некоторых народных депутатов, находящихся в Европе.

Беглые нардепы: что известно

Около 10 народных избранников бежали из Украины еще до начала полномасштабного вторжения РФ. Больше всего среди них представителей запрещенной партии "ОПЗЖ".

15 сентября Кассационный административный суд в составе Верховного суда отклонил апелляционную жалобу пророссийской политической партии "Рппозиционная платформа - За життя" и, таким образом, окончательно запретил ее деятельность в Украине.

По данным СБУ, установлена причастность ведущих функционеров ОПЗЖ к деятельности создает реальные угрозы национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

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