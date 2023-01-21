При этом его соратнику Игорю Абрамовичу удалось вновь выехать из Украины.

Народного депутата от запрещенной политсилы "ОПЗЖ" Вадима Столара, который в середине месяца вернулся в Украину и пришел на заседание Верховной Рады, вчера не выпустили из страны.

"После посещения Верховной Рады и гарантирования сохранения мандатов "до завершения каденции" депутаты от запрещенной "ОПЗЖ" Вадим Столар и Игорь Абрамович решили долго не гостить в Украине и вернуться в Дубай и Монако соответственно", - сообщил журналист Михаил Ткач со ссылкой на данные от правоохранительных органов.

По данным журналиста, Абрамович останавливался на прошлой неделе в Ужгороде на праздновании дня рождения мэра Харькова, после чего вернулся в Монако.

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А депутат Столар, как указал Ткач, пытался вернуться в Дубай вчера, но, по данным источников в правоохранительных органах, ни вчера, ни сегодня нардеп так и не пересек границу и вернулся в Киев.

Источники среди пограничников рассказали журналисту, что "по Столару сейчас стоит запрет на выезд".

Напомним, народные депутаты от запрещенной партии "ОПЗЖ" Вадим Столар и Игорь Абрамович, которые в начале войны выехали из Украины 12 января впервые вернулись на родину и посетили заседание парламента.

Запрет "ОПЗЖ" и лишение нардепов мандатов

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о запрете партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Решение было введено в действие президентом Владимиром Зеленским.

Около 10 народных депутатов бежали из Украины еще до начала полномасштабного вторжения РФ. Это представители запрещенной "ОПЗЖ". Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что беглых нардепов лишат мандатов.

Затем Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача, Рената Кузьмина и Андрея Аксенова.

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