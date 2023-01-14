Алексей Данилов считает, что депутаты из ОПЗЖ не имеют морального права находиться в пределах Верховной Рады Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя лишение депутатских мандатов Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина, заявил, что все депутаты ОПЗЖ должны уйти из Верховной Рады.

"Если по справедливости, берите список ОПЗЖ и они все должны покинуть Верховную Раду... это люди, которые привели к нам сюда войну, люди, которые постоянно заботились здесь об интересах РФ, для которых Путин был кумиром. Что они делают в Верховной Раде Украины, когда идут кровопролитные бои за нашу Украину, мне трудно сказать. Я вообще считаю, что ни один из них не имеет права, по крайней мере морального, на сегодня находиться в пределах Верховной Рады Украины", - подчеркнул Данилов.

Лишение мандатов депутатов из ОПЗЖ: детали

Указом президента Украины Владимира Зеленского четырех депутатов запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", которых подозревают в госизмене, лишили украинского гражданства. Это Виктор Медведчук, Тарас Козак, Андрей Деркач и Ренат Кузьмин.

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13 января Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача, Рената Кузьмина и Андрея Аксенова.

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