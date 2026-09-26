Бывший депутат, подозреваемый в госизмене, получил гражданство Сербии, - СМИ

По данным журналистов, с начала полномасштабного вторжения России в Украину более 300 граждан РФ получили гражданство Сербии по решению правительства.

Бывший народный депутат Вадим Новинский, которого в Украине подозревают в государственной измене, получил гражданство Сербии. Об этом сообщила балканская служба "Радио Свобода".

Там отметили, что решение о предоставлении Новинскому гражданства было опубликовано 25 сентября в "Служебном вестнике". Накануне документ подписал премьер-министр Сербии Джуро Мацут.

В решении, предусматривающем обход обычных процедур, сербское правительство ссылается на положение закона, согласно которому иностранец может стать гражданином Сербии по ускоренной процедуре, если это соответствует "интересам" государства.

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По данным журналистов, с начала полномасштабного вторжения России в Украину более 300 граждан РФ получили гражданство Сербии по решению правительства. Среди них были общественные деятели, политики и бизнесмены, которых западные страны внесли в санкционные списки за поддержку войны.

Важно, что из-за этого Сербия находится под "пристальным вниманием" Европейского Союза, в частности из-за возможности безвизового въезда таких граждан в страны ЕС.

Дело Новинского

В январе 2025 года ГБР в сотрудничестве с СБУ сообщили о подозрении "куратору" РПЦ в Украине, народному депутату нескольких созывов от запрещенной пророссийской партии "Оппозиционный блок" Вадиму Новинскому. Его обвиняют в государственной измене и разжигании религиозной вражды и ненависти.

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