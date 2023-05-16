Арест наложен с целью сохранения вещественных доказательств в уголовном деле.

Шевченковский районный суд Киева наложил арест на корпоративные права 72 компаний, связанных с бизнесменом Вадимом Новинским.

Соответствующее постановление было вынесено судом в рамках уголовного дела №761/15294/23. Арест наложен с целью сохранения вещественных доказательств в уголовном деле.

Среди приведенных в постановлении компаний

ЧАО "Укргазвыдобуток",

ООО "Смарт-Холдинг",

ООО "Аркона Газ-Энергия",

ООО "Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лимитед",

МК "Запорожсталь",

МК "Каметсталь", Центральный,

Северный и Ингулецкий ГОК,

ряд угледобывающих предприятий в Покровской угольной группе,

доля в ООО "Метинвест Холдинг" и его предприятиях

Дело Новинского

Вадим Новинский известен своими пророссийскими взглядами. 6 июля 2022 года он написал заявление о сложении депутатских полномочий.

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25 января 2023 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Новинского.

13 апреля в СБУ сообщили об аресте имущества Новинского на сумму более 3,5 миллиарда грн. В список заблокированных активов вошли корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы голубого топлива.

20 апреля в СБУ рассказали, что арестовали очередные активы Новинского более чем на 144 млн грн. Речь идет о 18 млн кубометров газа, который компании Новинского хранили в хранилищах АО "Укртрансгаз" и пытались отчуждать в пользу третьих лиц во избежание санкций СНБО. Новинский перерегистрировал собственные газодобывающие предприятия на аффилированных лиц, связанных с Россией, чтобы избежать санкций СНБО.

4 мая 2023 года стало известно о том, что СБУ арестовала активы Новинского более чем на 10,5 миллиардов гривень. Среди арестованного имущества и активов - 230 объектов недвижимости, которыми Вадим Новинский владеет через оффшорный трастовый фонд. Установлено, что во избежание санкций СНБО Новинский перерегистрировал собственные активы на нескольких подконтрольных иностранных граждан в оффшорных юрисдикциях. Для реализации сделки он привлек аффилированных частных нотариусов и государственных регистраторов.

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