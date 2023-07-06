Вашингтон знал о закулисных дискуссиях, но не является их инициатором.

Группа бывших высокопоставленных сотрудников службы национальной безопасности США провела секретные переговоры с известными россиянами, которые были близки к Кремлю, а также с высокопоставленным дипломатом. Целью встреч было заложить основу для потенциальных переговоров о прекращении войны в Украине.

Издание NBC News пишет, что министр иностранных дел России Сергей Лавров несколько часов встречался с членами группы в апреле в Нью-Йорке. На повестке были некоторые самые острые вопросы относительно войны в Украине, как судьба оккупированных Россией территорий, которую Украина, возможно, никогда не сможет освободить, и поиск неуловимого дипломатического выхода, на который согласились бы обе стороны.

По словам нынешних и бывших официальных лиц, рядом с Лавровым сидел Ричард Хаас, бывший дипломат и президент Совета по международным отношениям. К группе присоединились эксперт по Европе Чарльз Купчан и эксперт по России Томас Грэм, бывшие сотрудники Белого дома и Госдепартамента, которые являются членами Совета по международным отношениям.

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Среди целей переговоров - поддержка каналов связи с Россией открытыми, где это возможно, и определить, где может быть место для будущих переговоров, компромиссов и дипломатии по поводу прекращения войны. Обсуждения проходили с ведома администрации Байдена, но не по ее указанию, а бывшие официальные лица, участвовавшие во встрече с Лавровым, впоследствии проинформировали Совет национальной безопасности Белого дома о том, что произошло.

Дискуссии известны как "дипломатия второго направления" - форма неофициального взаимодействия с участием частных лиц, которые в настоящее время не находятся в правительстве. Они происходят из-за того, что официальных дипломатических контактов на высоком уровне между правительствами США и России по Украине было немного и они были редкими. Неясно, как часто происходили обсуждения в кулуарах и являются ли они частью единого организованного усилия.

Но с американской стороны в обсуждениях участвовали некоторые бывшие чиновники Пентагона, в том числе Мэри Бет Лонг, бывший помощник министра обороны США с большим опытом в вопросах НАТО. Отмечается, что в рамках этих усилий по крайней мере один бывший американский чиновник побывал в России для обсуждения войны на Украине.

Помимо Лаврова с российской стороны, в дискуссиях участвовали ученые, лидеры крупных аналитических центров или научно-исследовательских институтов, а также другие представители российской внешнеполитической сферы, к которым прислушивается президент Владимир Путин или находятся в постоянном контакте с лицами, принимающими решения в Кремле.

"Наша позиция неизменна — судьба Украины не может решаться без Украины. Об этом много раз говорил президент и все наши официальные ораторы. Не анонимно, а вполне конкретно и публично", — заявили они.

Переговоры проходят на фоне растущих признаков того, что США и их союзники хотят, чтобы Москва и Киев перешли к мирным переговорам осенью, после завершения продолжающегося контрнаступления Украины.

Во время секретной поездки в Киев в мае директор ЦРУ Уильям Бернс услышал от украинских официальных лиц о перспективе подтолкнуть Москву к мирным переговорам к концу года. На следующей неделе президент Джо Байден встретится в Литве с другими лидерами НАТО, которые сигнализируют о том, что они все еще не готовы принять Украину в Альянс. А приближающиеся президентские выборы в США усилили остроту вопроса об окончании войны на фоне опасений, что республиканцы сократят поддержку Украины.

Апрельская встреча с Лавровым состоялась во время редкого и краткого визита российского дипломата в США для председательства в Совете Безопасности ООН. Примерно в то же время Хаас и Купчин написали в Foreign Affairs статью, в которой изложили то, что они назвали "планом перехода с поля боя за стол переговоров".

В статье под названием "Западу нужна новая стратегия в Украине" Хаас и Купчин предсказали, что после контрнаступления Украины, вероятно, возникнет тупиковая ситуация, и рекомендовали США начать закладывать основу для предложения о прекращении огня, при котором и Россия, и Украина отвел бы войска от линии фронта, "фактически создав демилитаризованную зону".

"Нейтральная организация — будь то ООН или Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе — направит наблюдателей для наблюдения и обеспечения соблюдения режима прекращения огня и вывода войск", — написали бывшие официальные лица США. "Если прекращение огня состоится, должны последовать мирные переговоры".

Ключевой вопрос заключается в том, продолжат ли бывшие официальные лица США переговоры после вооруженного восстания в прошлом месяце против правительства Путина, организованного главой наемников Вагнера Евгением Пригожиным, которое затуманило картину того, как власть и влияние перетекают в Москву. Обсуждения также происходили параллельно с прямыми американо-российскими разговорами о задержанном американском журналисте Эване Гершковиче.

В контексте войны на Украине представление о том, что бывшие официальные лица США неформально общались с россиянами, вызвало раскол в сообществе американских дипломатов, ученых-международников и специалистов по национальной безопасности.

"Я беспокоюсь о том, какие сообщения могут быть переданы с помощью этого, и о скрытом сигнале о том, что мы отчаянно нуждаемся в сделке", — сказал Брэдли Боуман, бывший офицер армии США и помощник Сената, изучающий военно-политические вопросы в базирующемся в Вашингтоне Фонде поддержки. Защита демократий. "Сейчас мы действительно хотим изолировать и оказать давление на Путина".

Майкл Макфол, который был послом США в России в администрации Обамы, сказал, что он скептически относится к тому, что в наши дни в России есть какие-либо подходящие представители второго пути, которые имеют прямой доступ к Путину и могут выступать в качестве неофициальных посредников.

По его словам, обсуждение решений войны без украинцев за столом переговоров может подорвать утверждение администрации Байдена о том, что будущее Украины не будет решаться закулисными сделками между крупными державами.

"Если у вас переговоры по второму пути о том, как положить конец войне, там должны быть украинцы", — сказал Макфол, который не участвует в закулисных переговорах по войне в Украине.

Мэтт Диммик, бывший директор Совета национальной безопасности по России и Восточной Европе, сказал, что даже обсуждение потенциальных сделок с Россией без участия Украины может в конечном итоге подорвать влияние Киева.

"Украина не нуждается и не хочет, чтобы посредники начали приходить и разрабатывать решения о прекращении огня, а затем соблазняли Европу и США толкать Украину локтем в этом направлении", — сказал Диммик. "Украина понимает, что их путь к безопасному будущему проходит прямо через российскую оборону и не оставляет России иного выбора, кроме как придумать свой собственный выход из Украины".

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Украинские защитники ведут контрнаступательные операции по линии фронта. Так, бойцы Сил обороны продвигаются на юге и севере от Бахмута. По словам спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, наступление происходит на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.

При этом на утро 6 июля в Генштабе ВСУ заявили, что армия Украины ведет успешное наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

При этом в Минобороны Великобритании указали, что оборона россиян вокруг Бахмута сформирована из воздушно-десантных полков, которые дислоцируются на западе России, и действуют как "элитные силы" быстрого реагирования.

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