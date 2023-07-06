Журналисты отмечают, что кассетные боеприпасы на поле боя применяют как украинские силы, так и российские оккупанты.

США уже на этой неделе могут принять решение о том, одобрять ли поставку кассетных боеприпасов Украине. Об этом заявили американские официальные лица, сообщает CBS News.

Как пишет издание, у Байдена рассматривают возможность одобрить давнюю просьбу Украины о кассетных боеприпасах, чтобы удовлетворить ее высокий спрос на боеприпасы для контрнаступления против российских войск, которое продвигается медленнее, чем ожидалось.

По словам американского чиновника, один кассетный боеприпас обычно разбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую площадь, чем обычные боеприпасы.

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Конвенция по кассетным боеприпасам вступила в силу в 2010 году и запрещает использование, производство и накопление запасов кассетных боеприпасов в 123 государствах, которые являются ее участниками или подписантами. США, Россия и Украина не подписали договор.

CBS News утверждает, что кассетные боеприпасы на поле боя применяют как украинские силы, так и российские оккупанты.

Украина может получить кассетные боеприпасы от США - что известно

В начале марта 2023 года Украина попросила у США кассетные боеприпасы. В запрос вошла бомба воздушного базирования МК-20, которую можно переоборудовать для дальнейшего применения с помощью беспилотников.

В декабре 2022 года издание Politico писало, что Белый дом пока активно не рассматривает запрос Украины о предоставлении кассетных боеприпасов, но и не отказывается их передавать.

В Human Rights Watch сообщали, что на сегодняшний день Украина - единственная в мире страна, на территории которой применяются кассетные боеприпасы.

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