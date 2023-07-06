Украинская армия продолжает отражать все атаки российских захватчиков на восточном фронте и вести успешное наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляясь на новых позициях.
Как сообщает Генштаб ВСУ, российские захватчики и в дальнейшем продолжают бросать большинство сил на Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления.
За прошедшие сутки на этих участках фронта произошло 38 боевых столкновений.
Так, на Лиманском направлении оккупанты безуспешно пытались вытеснить украинские войска с занимаемых позиций в районе Новоегоровки Луганской области, а на Авдеевском безуспешно наступали в районе Авдеевки.
"На Купянском направлении противник не оставляет попыток наступать в районе Новоселовского Луганской области. Наши воины стойко держат оборону, отбили все атаки врага", - рассказали в Генштабе.
Кроме того, на Бахмутском направлении украинские защитники успешно отбили атаки противника в районах южнее Берховки и Богдановки Донецкой области.
В то же время, силы обороны Украины продолжают вести наступательные действия южнее и севернее Бахмута и закрепляются на достигнутых рубежах.
На Марьинском направлении украинские военные отбили все российские атаки в районе Марьинки.
"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое артиллерийское поражение по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - добавили в Генштабе.
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По данным Минобороны, украинские защитники и защитницы так мощно бьют российских оккупантов на восточном фронте, что на некоторых направлениях их военные начали оставлять позиции целыми подразделениями.
В то же время, захватчики начали использовать "заградительные отряды", когда направляют оружие в спины своим же военным и пытаются обеспечить устойчивость войска.
На востоке сейчас "самая горячая" ситуация на Лиманском и Бахмутском направлениях.
В частности, на Бахмутском - продолжаются ожесточенные бои, ведь россияне крепко держатся за занятые им позиции.
В Бахмуте россияне оказались в ловушке: они не могут полноценно передвигаться и выйти из города.