Украинские войска продолжают наступление на Мелитопольском, Бердянском и бахмутском направлениях.

Силы обороны Украины продвигаются на юге и севере от Бахмута, выбивая русских захватчиков из ранее захваченных ими рубежей.

Как сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, украинская армия продолжает ведение наступления на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.

"Севернее и южнее города Бахмут продолжают оказывать давление на противника, кое-где есть продвижение, выбивают врага из ранее захваченных рубежей", - отметил он.

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По словам Ковалева, российские оккупанты мощно сопротивляются наступательным действиям ВСУ, для чего активно применяют резервы. Сейчас на этом направлении продолжаются тяжелые бои, в которых враг несет значительные потери.

Украинские военные продолжают сдерживать наступление оккупантов на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Ситуация на фронте - последние данные

По данным Генштаба, на Мелитопольском и Бердянском направлениях украинские защитники и защитницы осуществляют контрнаступательные действия и закрепляются на новых позициях.

В то же время, российские оккупационные войска и в дальнейшем продолжают бросать основные силы на Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления - в течение суток там произошло 38 боевых столкновений.

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 600 российских террористов и более 100 единиц их техники и вооружения.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 232,3 тысяч своих военных и более 30 тыс. единиц военной техники и оружия.

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