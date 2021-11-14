Военные подразделения были предупреждены о том, что они могут быть отправлены в Украину в течение нескольких часов.

Великобритания готова перебросить до 600 военных в Украину на фоне опасений из-за того, что РФ может устроить военное вторжение. Подготовка началась после того, как главы оборонных ведомств Британии сообщили, что президент России представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада.

Об этом сообщает The Mirror.

Так, Британия отреагировала на появившиеся в сети видеозаписи, на которых видно, как российские танки, бронетехника и войска сосредоточиваются возле Украины.

"Сотни парашютов при поддержке артиллерийских подразделений могут упасть в регион в течение 36 часов после зеленого света", - сообщает издание.

По данным источника, на фоне опасений из-за угрозы вторжения РФ в Украину британские военные готовы отправиться уже в течение нескольких часов.

Читайте такжеРоссия перебрасывает танки к границе с Украиной – Bloomberg"Подразделению высокой готовности бригады было сказано, что ее, возможно, потребуется развернуть в очень короткие сроки. От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их оборудование упаковано, и они готовы лететь в Украину и либо приземлиться, либо прыгнуть с парашютом. Они подготовились к обоим случаям", - передает слова источника The Mirror.

Издание также приводит слова самого высокопоставленного военного офицера Великобритании, генерала Ника Картера. Он сообщал о том, что сейчас существует большой риск начала холодной войны между Западом и РФ. Помимо этого, власти Британии обеспокоены ситуацией из-за нелегальных мигрантов в Европе.

Скандал с нелегальными мигрантами - что известно

Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвиняют власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Они призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства из-за поощрения иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.

Читайте такжеBloomberg: Вашингтон предупредил ЕС о возможном вторжении России в УкраинуЛитва впервые в истории страны после восстановления независимости ввела режим чрезвычайного положения на части территории из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.

Между тем, Польша повысила боевую готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. Правительство Польши обвиняет Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза.

Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

В конце мая Лукашенко заявил, что его страна не будет препятствовать проезду мигрантов в ЕС – так Минск отреагировал на ужесточение санкций западных стран против Беларуси.

В ЕС заявили, что готовы изучить возможность введения новых санкций в ответ на миграционную гибридную атаку Лукашенко. Ранее УНИАН также сообщал, что белорусские службы готовят мигрантов к масштабному штурму границы Польши.

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Автор: Полина Кузенко