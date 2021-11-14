Газопровод может подорвать европейскую безопасность, считает глава британского МИД.

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс призвала Европейский Союз пересмотреть зависимость от России в поставках газа, заблокировав действие газопровода "Северный поток-2".

Такой призыв чиновницы обнародовало издание Deutsche Welle со ссылкой на британскую газету Sunday Telegraph.

"Это (газопровод – Ред.) рискует подорвать европейскую безопасность, дав возможность России усилить контроль над теми странами, которые надеются на ее газ, несмотря на пандемию, что напоминает нам о важности наличия разнообразных цепочек поставок, чтобы избежать стратегической зависимости от ненадежных партнеров", – заявила Трасс в интервью изданию.

"Я хочу, чтобы к нам присоединились все наши друзья в Европе", – призвала Трасс. Она добавила: "Это значит выступить вместе, например, против эксплуатации газопровода"Северный поток-2".

Читайте такжеРоссия использует газ как оружие или нет: мнения США и Украины разошлисьТТрасс отметила, что вместо этого стоит углублять инвестиционные и торговые связи с теми странами, которые следуют правилам и позволяют процветать свободной рыночной экономике.

Ранее сообщалось, что 10 сентября российский газовый монополист "Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2".

В ФРГ пока не решили, привлекать ли Киев к процессу сертификации.

Напомним, советник госсекретаря США Амос Хохштайн считает, что Россия приближается к ситуации использования газа в качестве оружия. Хохштайн отметил, что РФ должна поставлять газ через украинскую газотранспортную систему, если готова поставлять его через газопровод "Северный поток-2".

26 октября Министерство экономики Германии по результатам проведенного анализа объявило, что сертификация трубопровода "Северный поток-2" не будет угрожать поставкам газа в Европейский Союз.

Ранее генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что российский газопровод "Северный поток-2", который построен в обход Украины, не создает никакой дополнительной ценности для Европы.

Что нужно знать о "Северном потоке-2" – справка УНИАН

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Газопровод проходит в обход Украины. 10 сентября в России заявили о завершении строительства газопровода"Северный поток-2". Его запустят после сертификации, как прогнозируют, в начале 2022 года.

Автор: Лариса Бекета