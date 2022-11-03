За это решение проголосовали парламентарии всех политсил, кроме пророссийских партий.

Национальная ассамблея Болгарии поддержала резолюцию о поставках Украине военной и технической помощи.

Как сообщает БГНЕС, за документ, инициированный партиями ГЕРБ-СДС и "Демократической Болгарией", проголосовало подавляющее большинство парламентариев – 175, в том числе партия бывшего исполняющего обязанности премьер-министра Болгарии Стефана Янева Bulgarian Rise.

Против высказались 49, в том числе пророссийские "Возрождение" и Болгарская социалистическая партия, еще три воздержались.

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Резолюция означает, что теперь правительство Болгарии должно в течение 30 дней подать проект решения о поставках оружия Украине в парламент.

Во время обсуждения документа депутат проевропейской партии "Продолжаем перемены" Даниэль Лорер назвал циничным хранение в Болгарии большого количества советского вооружения как обоснование необходимости гарантировать безопасность страны.

При этом, лидер болгарских социалистов Корнелия Нинова повторила позицию политсилы: поставки оружия Украине могут превратить Болгарию в сторону конфликта.

Примечательно, что хотя Болгария напрямую не поставляет Украине оружие, военные заводы Болгарии получают огромные прибыли от продажи оружия, которое использует украинская армия в войне против России.

Позиция Болгарии относительно войны в Украине

В конце апреля президент Болгарии Румен Радев выступил категорически против поставок оружия Украине и заявил, что у него нет необходимости посещать Киев.

После этого в столицу приехал премьер-министр Болгарии Кирилл Петков. В ходе совместного брифинга президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская военная техника будет ремонтироваться в Болгарии.

В июне посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко направил в МИД официальную ноту с просьбой предоставить нашей стране технику советских времен.

Петков ответил, что парламент отказался поставлять Украине вооружение, однако страна будет поддерживать нас в других сферах.

В начале августа исполняющий обязанности министра экономики Болгарии Александер Михайлов сказал, что Болгария отправила в Украину 4200 тонн оружия.

В конце сентября исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Димитар Стоянов перед заседанием Совета Безопасности заявил, что Болгария не будет поставлять Украине тяжелое вооружение несмотря на просьбы Киева.

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