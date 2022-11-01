В Кабмине прогнозируют, что в следующем году на Родину вернутся 1,8 млн украинцев.

Кабинет министров ожидает возвращения в 2023 году только части находящихся за рубежом украинцев.

В частности, в пояснительной записке проекта государственного бюджета на 2023 год говорится о возвращении 1,8 млн украинцев.

"Учтено предположение о чистом сальдо возвращения в 2023 году 1,8 млн граждан из-за границы после отрицательного сальдо миграции в 9,43 млн граждан в 2022 году", - говорится в документе.

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Украинские беженцы за границей

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала украинцев, выехавших из страны из-за войны, перезимовать за границей.

"Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает Россия", - подчеркнула она.

Кроме того, сегодня Болгария продлила программу размещения беженцев из Украины на неограниченный срок. По состоянию на 31 октября всего 852998 украинцев въехали в Болгарию. начиная с 24 февраля.

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