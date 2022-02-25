Президент Украины призвал усадить Россию за стол переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам Бухарестской девятки военной помощи.

Об этом глава государства сообщил в микроблоге Twitter.

"Мы защищаем свою свободу и землю. Но нуждаемся в действенной международной помощи. Обсудил это с президентом Польши Анджеем Дудой. Обратился в бухарестскую девятку по оборонной помощи, санкциям, давлению на агрессора. Совместно должны посадить Россию за стол переговоров. Нуждаемся в антивоенной коалиции", - сообщил президент.

Справка УНИАН. Бухарестская девятка-международная инициатива девяти стран-членов НАТО в регионе Центральной Европы. В ее состав входят государства на восточном фланге Нато: Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Чехия.