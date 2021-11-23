Радев напомнил, что Болгария признает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Президент Болгарии Румен Радев, недавно переизбранный на этот пост на выборах, объяснился за свое заявление, в котором он назвал оккупированный Крым "российским".

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на заявление пресс-службы Радева.

"С юридической точки зрения Крым принадлежит Украине, и наша страна неоднократно заявляла о своей поддержке его суверенитета и территориальной целостности", - говорится в новом заявлении Радева.

В пресс-службе заявили: Радев считает, что сейчас Крым находится под контролем РФ и "эту проблему нельзя решить силой".

Президент Болгарии назвал Крым "российским" - детали

На предвыборных дебатах Румен Радев, который во второй раз баллотировался в президенты страны, назвал оккупированный Крым "российским". Также он заявил о якобы неэффективности введенных против России санкций за агрессию в отношении Украины.

МИД Украины в ответ пригласил посла Болгарии в Киеве. В сообщении министерства говорилось, что дипломат заверил в неизменной позиции Болгарии относительно поддержки территориальной целостности Украины, в том числе Крыма как неотъемлемой части территории нашего государства, и усилий по деоккупации полуострова, в частности путем участия Болгарии в работе Крымской платформы.

Позже Радев отметил, что в его заявлении о полуострове "драмы нет".

Автор: Юрий Годован