Михаил Подоляк отметил, что Москва сама разрушила свой тезис об "укрепляющих" экономику санкций.

Российские власти требуют снять санкции, чтобы разблокировать порты Украины. Такой ультиматум говорит о том, что санкции Запада имеют серьезное влияние на экономику России.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Три месяца Кремль рассказывает, что санкции - это огромное счастье и подарок для экономики. А теперь МИД России требует снять санкции за разблокировку украинских портов", - говорится в сообщении.

При этом он указал, что российский тезис о санкциях, которые "делают только сильнее" разрушен этим требованием Москвы.

"Зачем их (санкции - УНИАН) снимать? У России все же идет по плану, господин Руденко, не правда ли?", - обратился Подоляк к заместителю главы МИД РФ Андрею Руденко.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина не может экспортировать аграрную продукцию из-за того, что российские военные корабли в Черном море блокируют прохождение торговых судов.

В частности, в Украине в апреле удалось экспортировать 1 млн 90 тыс. тонн зерна, тогда как в марте этот показатель составлял лишь около 200 тыс. тонн. До войны аграрии экспортировали около 5 млн тонн в месяц.

В свою очередь замглавы МИД РФ Андрей Руденко связал вопрос об открытии российской стороной доступа к портам в Украине с возможностью снятия санкций с российского экспорта, введенных Западом.

При этом в ООН заявили, что если Одесский порт не будет разблокирован, это усугубит продовольственный кризис.

При этом издание The Times писало, что Великобритания готова отправить в Украину военные корабли, которые смогут сопроводить украинские зерновозы из заблокированных оккупантами портов. Уже ведутся переговоры о создании так называемой "коалиции" из разных стран, которые присоединятся к британской инициативе.

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