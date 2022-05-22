Россия предлагает разблокировать порты с зерном в обмен на снятие санкций.

Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина может военным путем деблокировать морские порты, которыми экспортируется украинское зерно, и этим предотвратить продовольственный кризис в мире.

Об этом он написал в Twitter.

Подоляк обратил внимание на публикацию The Economist, в которой шла речь о необходимости мира договориться с Украиной и Россией о международных конвоях продовольственных грузов в Черном море.

Он, в свою очередь, подчеркнул, что возможна деблокада моря, но для этого ВСУ нужно соответствующее вооружение.

"Торговаться со страной, которая взяла в заложники сотни миллионов людей? У нас есть лучшая идея: мир должен договориться о передаче Украине MLRS-систем и другого необходимого тяжелого оружия для деблокирования Черного моря. Дальше мы все сделаем сами", - написал Подоляк.

Ранее уверенность в возможности открыть порты военным путем выразил и президент Владимир Зеленский: "22 млн тонн сегодня заблокировано, а россияне еще постоянно воруют и куда-то его вывозят... Надо разблокировать эти пути, потому что в мире будет кризис. Разблокировать можно разными путями. Один из путей — военный. Поэтому мы с такими запросами относительно соответствующего оружия обращаемся к партнерам".

По данным CNN, США и Европа работают над планами по вывозу зерна из Украины. Канада тоже готова помочь в этом процессе.

Тем временем Россия согласна разблокировать порты в обмен на снятие санкций с экспорта продукции РФ.

Недавно Украина присоединилась к подписанию Дорожной карты по продовольственной безопасности и наладила два сухопутных маршрута для транспортировки продукции.

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