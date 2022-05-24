Великобритания ведет переговоры с другими странами об отправке военных кораблей в Черное море.

Великобритания готова отправить в Украину военные корабли, которые смогут сопроводить украинские зерновозы из заблокированных оккупантами портов. Уже ведутся переговоры о создании так называемой "коалиции" из разных стран, которые присоединятся к британской инициативе.

Об этом сообщает The Times .

По информации издания, Великобритания ведет переговоры с союзниками об отправке военных кораблей в Черное море. Эти корабли смогут защитить грузовые суда, перевозящие украинское зерно.

""Коалиция желающих" будет стремиться прорвать российскую блокаду за несколько недель, предоставив "защитный коридор" из Одессы через Босфор", - добавили в The Times .

Сообщается, что уже имеются опасения по поводу того, что время для предотвращения мирового продовольственного кризиса истекает. Поэтому, по данным издания, в США уже заявили, что направляют ракеты большой дальности для уничтожения российских кораблей.

"Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который обсуждал коридор с министром иностранных дел Лиз Трасс, сказал, что в коалицию могут войти некоторые страны НАТО и другие страны, зависящие от зерна. Предполагается, что Египет, сильно пострадавший от нехватки пшеницы, может захотеть принять участие", - уточнили в The Times.

Как сообщал УНИАН, ранее в ООН заявили, что если Одесский порт не будет разблокирован, это усугубит продовольственный кризис.

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