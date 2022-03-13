Беларусь усилила охрану границы с Украиной.

На сегодняшний день все еще сохраняется вероятность участия вооруженных сил Беларуси на стороне РФ в войне против Украины.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Как отметили в Генштабе, Беларусь усилила охрану границы с Украиной.

"Сохраняется вероятность непосредственного участия вооруженных сил Республики Беларусь в военной операции против Украины на стороне оккупантов на Волынском направлении", — отметили в Генштабе ВСУ.

Война против Украины: