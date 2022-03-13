Сохраняется вероятность непосредственного участия вооруженных сил Республики Беларусь в военной операции против Украины / фото УНИАН
На сегодняшний день все еще сохраняется вероятность участия вооруженных сил Беларуси на стороне РФ в войне против Украины.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Как отметили в Генштабе, Беларусь усилила охрану границы с Украиной.
"Сохраняется вероятность непосредственного участия вооруженных сил Республики Беларусь в военной операции против Украины на стороне оккупантов на Волынском направлении", — отметили в Генштабе ВСУ.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 9 марта ООН зафиксировало 1506 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 549 погибших и 957 раненых.
- По состоянию на 11 марта 2022 года по подсчетам ООН Украину покинули 2,5 миллиона беженцев.