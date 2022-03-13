Военно-техническое сотрудничество - деликатная сфера.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины призывают граждан Украины и СМИ не публиковать никакой информации и комментариев о материально-технической помощи от стран-партнеров.

Об этом сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

"Военно-техническое сотрудничество - деликатная сфера, которая требует чрезвычайно взвешенного подхода к публичным комментариям. Особенно – в период войны", - говорится в сообщении.

"Воздержитесь от комментариев по этому поводу. Оставьте право высказываться на эти темы исключительно официальным уполномоченным лицам", - призвали в Генштабе.

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