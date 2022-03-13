24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину/ Иллюстрация REUTERS
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины призывают граждан Украины и СМИ не публиковать никакой информации и комментариев о материально-технической помощи от стран-партнеров.
Об этом сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook.
"Военно-техническое сотрудничество - деликатная сфера, которая требует чрезвычайно взвешенного подхода к публичным комментариям. Особенно – в период войны", - говорится в сообщении.
"Воздержитесь от комментариев по этому поводу. Оставьте право высказываться на эти темы исключительно официальным уполномоченным лицам", - призвали в Генштабе.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 9 марта ООН зафиксировало 1506 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 549 погибших и 957 раненых.
- По состоянию на 11 марта 2022 года по подсчетам ООН Украину покинули 2,5 миллиона беженцев.