Также в МИД призывают международное дипломатическое сообщество бойкотировать российского посла.

Министерство иностранных дел Украины призывает Австрию выслать постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова за призывы к уничтожению украинцев.

Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил в микроблоге Twitter.

"Посол России Михаил Ульянов призывает к уничтожению украинского народа. Этот язык геноцида не должен толероваться. Мы призываем все дипломатическое сообщество в Вене бойкотировать Ульянова и Австрию, как принимающую страну, объявить его персоной нон-грата", - подчеркнул Николенко.

Как сообщал УНИАН, ранее на странице Ульянова в Twitter появился ответ на пост президента Украины Владимира Зеленского о новом пакете военной помощи от Соединенных Штатов Америки. Посол написал "Нет пощады украинскому населению".

После волны критики Ульянов удалил свой пост, однако он остался в веб-архиве соцсетей.

Как сообщал УНИАН, ранее посольство России в Великобритании призвало казнить пленных бойцов полка "Азов" через повешение.

Депутат лейбористской партии Крис Брайант призвал выдворить посольство из страны из-за этого заявления.

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