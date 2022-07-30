Британский депутат требует отправить все российское посольство обратно в Москву.

Депутат Лейбористской партии парламента Великобритании Крис Брайант призвал выдворить посольство РФ из страны после скандального твита российских дипломатов о казни бойцов полка "Азов".

Об этом Крис Брайант написал на своей странице в Twitter.

"Это должно быть незаконным. Это призыв к военным преступлениям. Пора Великобритании отправить все российское посольство обратно в Москву. Лиз Трасс (глава МИД Британии, - УНИАН), что вы собираетесь делать?" – спросил депутат.

Как сообщал УНИАН, ранее посольство России в Великобритании призвало казнить пленных бойцов полка "Азов" через повешение. Их назвали "ненастоящими солдатами", которые заслуживают на "унизительную смерть".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак комментируя это заявление российских дипломатов заявил, что призвать к смертной казни пленных военных через повешение могут только террористы и дикари.

Напомним, в пятницу, 29 июля, пророссийские боевики заявили о гибели 50 украинских бойцов, в том числе "азовцев", в результате удара по Еленовской колонии.

В Генштабе ВСУ сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации осуществили прицельный преднамеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в Еленовке.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что жители оккупированной Еленовки информировали о работе российских "Градов" по колонии, где содержались украинские военнопленные.

Затем была выдвинута версия, что здание исправительного учреждения, где содержались украинские защитники, могли взорвать изнутри.

По данным ГУР МО взрывы произошли на территории промзоны в новом помещении, которое должны были специально оборудовать для содержания пленных, выведенных из "Азовстали".

Разведка и СБУ сообщили, что колонию взорвали наемники ЧВК "Вагнера" ("Лига"). Это сделали для сокрытия фактов расхищения средств, которые выделялись на содержание украинских пленных.

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