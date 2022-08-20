Ранее Михаил Ульянов в своем Twitter написал: "никакой пощады украинскому населению".

Постпред РФ в Австрии Михаил Ульянов заявляет о необходимости "окончательного решения украинского вопроса" и призывает к геноциду, время понять, что Россия - это фашистская вертикаль миллионов людей.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Постпред РФ в Австрии Михаил Ульянов заявляет о необходимости "окончательного решения украинского вопроса" и призывает к геноциду. Снова услышали в Европе: "не все россияне такие как Путин" и "нужно дать поработать Северному потоку-2". Время понять: РФ - это фашистская вертикаль миллионов людей", - написал он в Twitter.

Ранее Михаил Ульянов в своем Twitter написал: "никакой пощады украинскому населению".

Свой твит он опубликовал в ответ на пост благодарности президента Украины Владимира Зеленского за новый пакет военной помощи, который сегодня США выделили для Украины. Позже Ульянов удалил свой пост, однако он остался в веб-архиве соцсети, также в сети остались скриншоты.

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