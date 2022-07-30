Кремлевская пропаганда называет бойцов "ненастоящими солдатами".

Посольство России в Великобритании призвало казнить пленных бойцов полка "Азов" через повешение. Их назвали "ненастоящими солдатами", которые заслуживают "унизительной смерти".

Соответствующее заявление появилось на официальном аккаунте российского посольства в Twitter. Сообщению по умолчанию скрыто, так как призывает к насилию и не соответствует правилам социальной сети, но его все равно можно просмотреть.

"Боевики "Азова" заслуживают казни, но смерти не через расстрел, а через повешение, потому что они ненастоящие солдаты. Они заслуживают унизительной смерти", — написали в посольстве РФ.

Напомним, в пятницу, 29 июля, пророссийские боевики заявили о гибели 50 украинских бойцов, в том числе "азовцев", в результате удара по Еленовской колонии.

В Генштабе ВСУ сообщили, что Вооруженные Силы Российской Федерации осуществили прицельный преднамеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в Еленовке.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что жители оккупированной Еленовки информировали о работе российских "Градов" по колонии, где содержались украинские военнопленные.

Затем была выдвинута версия, что здание исправительного учреждения, где содержались украинские защитники, могли взорвать изнутри.

По данным ГУР МО взрывы произошли на территории промзоны в новом помещении, которое должны были специально оборудовать для содержания пленных, выведенных из "Азовстали".

Разведка и СБУ сообщили, что колонию взорвали наемники ЧВК "Вагнера" ("Лига"). Это сделали для сокрытия фактов расхищения средств, которые выделялись на содержание украинских пленных.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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