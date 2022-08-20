Свой твит с призывом не щадить украинцев Ульянов уже удалил.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал пост в Twitter с призывом не щадить украинское население.

Свой твит он опубликовал в ответ на пост благодарности президента Украины Владимира Зеленского за новый пакет военной помощи, который сегодня США выделили для Украины. Позже Ульянов удалил свой пост, однако он остался в веб-архиве соцсети, также в сети остались скриншоты.

После Ульянов написал еще один пост с "извинениями". "Я должен извиниться. Я забыл, с кем имею дело. Я, конечно, имел в виду США с их поставками оружия и президента Украины, который буквально вчера заявил, что он отвергает любые мирные переговоры. Действительно, никакой пощады с их стороны к украинскому населению. Это то, что я сказал", - заявил Ульянов.

Напомним, в Amnesty International извинились за скандальный отчет по Украине, но продолжили его защищать. В частности, организация принесла извинения за свой отчет, в котором обвинила Украину в том, что военные подвергают опасности мирных жителей.

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