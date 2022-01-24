Совет Европейского союза заявил, что любая военная агрессия Российской Федерации против Украины будет иметь для Москвы масштабные последствия и высокую цену.
Об этом сообщает "Європравда" со ссылкой на выводы Совета ЕС.
Совет Евросоюза осудил продолжение агрессивных действий и угроз России против Украины, а также призвал Москву к деэскалации, соблюдению международного права и конструктивному диалогу через созданные международные механизмы.
"Как заявили главы государств и правительств ЕС на заседании Европейского совета в декабре 2021 года, любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь масштабные последствия и повлечет за собой серьезные расходы", - отметили в Совете ЕС.
Евросоюз также подтвердил свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и других партнеров из Восточного соседства в пределах их международно признанных границ, и призвал Россию возобновить конструктивное участие в действующих международных структурах для устойчивого и мирного решения конфликтов.
Министры подтвердили единый подход и крепкое сотрудничество и координацию с Соединенными Штатами, НАТО, Украиной и другими странами-партнерами.
Читайте такжеЕврокомиссия объявила о новом пакете финпомощи Украине: выделят 1,2 миллиарда евроВозможное вторжение РФ в Украину
Напомним, осенью 2021 года в СМИ начала появляться информация, что власти России перебросили много военных и техники к границе с украинским государством.
Украина, США и ряд других западных стран предположили, что РФ готовится к вторжению. Москва отвергла обвинения и потребовала от Штатов и НАТО "гарантий безопасности", в частности, отказаться от расширения альянса на восток.
В Альянсе утверждали, что не откажутся от политики "открытых дверей".
22 января этого года в Украину прибыл самолет с первой из нескольких партий пакета помощи безопасности, недавно принятой Джо Байденом, а 23 января - вторая партия военной помощи от США.
23 января Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов семьи из посольства в Киеве.