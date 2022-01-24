Министры подчеркнули, что цена агрессии России в отношении Украины будет высокой.

Совет Европейского союза заявил, что любая военная агрессия Российской Федерации против Украины будет иметь для Москвы масштабные последствия и высокую цену.

Об этом сообщает "Європравда" со ссылкой на выводы Совета ЕС.

Совет Евросоюза осудил продолжение агрессивных действий и угроз России против Украины, а также призвал Москву к деэскалации, соблюдению международного права и конструктивному диалогу через созданные международные механизмы.

"Как заявили главы государств и правительств ЕС на заседании Европейского совета в декабре 2021 года, любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь масштабные последствия и повлечет за собой серьезные расходы", - отметили в Совете ЕС.

Евросоюз также подтвердил свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и других партнеров из Восточного соседства в пределах их международно признанных границ, и призвал Россию возобновить конструктивное участие в действующих международных структурах для устойчивого и мирного решения конфликтов.

Министры подтвердили единый подход и крепкое сотрудничество и координацию с Соединенными Штатами, НАТО, Украиной и другими странами-партнерами.

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Напомним, осенью 2021 года в СМИ начала появляться информация, что власти России перебросили много военных и техники к границе с украинским государством.

Украина, США и ряд других западных стран предположили, что РФ готовится к вторжению. Москва отвергла обвинения и потребовала от Штатов и НАТО "гарантий безопасности", в частности, отказаться от расширения альянса на восток.

В Альянсе утверждали, что не откажутся от политики "открытых дверей".

22 января этого года в Украину прибыл самолет с первой из нескольких партий пакета помощи безопасности, недавно принятой Джо Байденом, а 23 января - вторая партия военной помощи от США.

23 января Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов семьи из посольства в Киеве.

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