Говорит, что хочет отдыхать на Северном полюсе, где нет людей.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия готов потратить на отдых с семьей $5 тыс.

Об этом он сказал на брифинге.

Отвечая на вопрос журналистов, где он будет отдыхать летом, Арахамия сказал: "На Северный полюс я хочу, где людей нет".

После этих шуток он отметил, что хочет со своей семьей куда-то поехать, скорее всего за границу, возможно, в Хорватию или в Албанию.

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На вопрос, сколько он готов потратить, Арахамия ответил: "Я не рассчитывал бюджет, но всегда в моей большой семье меньше, чем $5 тыс., я не могу потратить. Потому что это самолет, билеты, гостиница". При этом он добавил, что будет отдыхать и в Украине.

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Автор: Надя Пришляк