Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия готов потратить на отдых с семьей $5 тыс.
Об этом он сказал на брифинге.
Отвечая на вопрос журналистов, где он будет отдыхать летом, Арахамия сказал: "На Северный полюс я хочу, где людей нет".
После этих шуток он отметил, что хочет со своей семьей куда-то поехать, скорее всего за границу, возможно, в Хорватию или в Албанию.
Читайте такжеАрахамия заявил о желании перенять опыт Компартии Китая в управлении страной
На вопрос, сколько он готов потратить, Арахамия ответил: "Я не рассчитывал бюджет, но всегда в моей большой семье меньше, чем $5 тыс., я не могу потратить. Потому что это самолет, билеты, гостиница". При этом он добавил, что будет отдыхать и в Украине.
Вас также могут заинтересовать новости
- Арахамия прогнозирует, что назначение Монастырского главой МВД поддержат более 300 депутатов
- Арахамия анонсировал закрытую встречу депутатов от "Слуги народа", президента и членов правительства
- Арахамия рассказал о судьбе проваленного проекта по легализации медицинского каннабиса
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram