Ранее чиновник попал в скандал из-за своего интервью СМИ, в котором призывал "легализовать референдум" в Крыму в 2014 году.

Врио руководителя Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александр Лиев написал заявление об увольнении на фоне скандала, связанного с его высказываниями о Крыме.

Об уходе с должности Лиев заявил в интервью Цензор.НЕТ, отметив, что уже направил соответствующее уведомление главе Минобороны Алексею Резникову.

"Я вчера написал ему сообщение, в котором попросил принять мою отставку и сегодня написал заявление", – сказал он.

Также издание пишет, что Резников еще не рассматривал заявление Лиева, так как находится в командировке.

Скандальные факты об Александре Лиеве

Во вторник, 31 января, глава ЦПК Виталий Шабунин опубликовал компрометирующие факты об Александре Лиеве, которого с лета 2022-го года глава Минобороны Алексей Резников назначил подписывать вооруженные контракты МО.

Выяснилось, что в его прошлом есть "российские хвосты". В частности, всплыло его интервью 2014-года, в котором он призывал "услышать Крым" и легализовать российский референдум на полуострове. Это вызвало особый резонанс в обществе, поскольку в рамках своей должности именно от Лиева зависит, у кого, за сколько и какое оружие и военную технику покупает Украина.

Сам Лиев в ответ на обвинения заявил, что это "сфабрикованный вброс", направленный против действующего министра обороны Алексея Резникова.

Чиновник также обратил внимание, что накануне скандала ГУР предупредило об информационно-психологической спецоперации со стороны РФ с целью дискредитации военно-политического руководства Украины.

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