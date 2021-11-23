Юрист утверждал, что беглец не вернется в Украину, поскольку "боится за свою жизнь".

Адвокат бывшего президента-беглеца Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что вместе с коллегами обращался в международные правозащитные организации, но никаких ответов не было.

Международные правозащитные организации не заинтересовались судьбой Януковича, рассказал Сердюк во время брифинга, сообщил корреспондент УНИАН.

По словам Сердюк, он и его коллеги, в частности, обращались к Amnesty International, Transparency International, Human Rights Watch, Украинскому Хельсинскому союзу, USAID, однако не получили никакого ответа на эти обращения.

"Данные организации даже не отреагировали письменно ни на одно из этих обращений. По моему мнению, эти организации не могут в полной мере называться правозащитным, поскольку выбирают, кого можно защищать, а кого нет, исходя из политической ситуации в стране. Выбирать, кого защищать, а кого нет, свидетельствует о том, что эти организации, к сожалению, зависимы от политики", – заявил юрист.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, почему осужденный Янукович не приехал в Украину для отбывания наказания за государственную измену, которое ему вынес Киевский апелляционный суд, Сердюк сказал, что экс-президент боится приезжать в Украину, в частности, боится за свою жизнь, поскольку "государство не обеспечило объективного расследования покушений, совершенных на него в феврале 2014 года".

Читайте такжеЯнукович заявил, что украинцы восемь лет "не знают правду о Майдане": деталиТакже Сердюк добавил, что его подзащитный не считает себя осужденным лицом, несмотря на то, что приговор Оболонского районного суда Киева, который признал Януковича виновным в государственной измене, был подтвержден в Киевском апелляционном суде.

"Осужденное лицо – это то, которое прошло все этапы, начиная от вручения подозрения, обвинительного акта, продолжая справедливым судом и заканчивая вручением приговора. Ни одна из этих процедур не была осуществлена в отношении Януковича. Януковичу так и не отправили по месту его жительства приговор суда, решение апелляционного суда по этому поводу, а также вызов в Верховный Суд, где сейчас слушается кассационная жалоба на приговор Януковичу", – подчеркнул Сердюк.

Также стало известно, что адвокаты Януковича не знают сколько им времени нужно для ознакомления с так называемым материнским делом, в котором бывший президент подозревается в организации теракта и массовых убийств 18-20 февраля 2014 года.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, сколько времени для защитников Януковича нужно, чтобы ознакомиться с полторы тысячи томов этого уголовного дела, Сердюк отметил, что защита Януковича еще даже не получил уведомление о завершении досудебного следствия по этому делу, а также что Генпрокуратура специально сделала такой объемной, чтобы судебное следствие по нему длилось годами и не заканчивалось никогда.

Также Сердюк заявил, что генпрокурор Ирина Венедиктова, а также прокуроры Алексей Донской и Денис Иванов говорили неправду, когда сказали, что в день расстрелов майдановцев Янукович 11 раз звонил президента России Владимира Путина.

"Мы направили обращение в Генпрокуратуру, где просим опровергнуть распространенную генпрокурором Венедиктовой и прокурорами Донским и Ивановым информацию, что защита уведомлена о завершении следствия. Нас никто не уведомлял об этом. Я убежден, что такое количество документов (полторы тысячи томов – УНИАН) собрано специально, чтобы сделать это дело неповоротливой и чтобы затянуть дело до бесконечности. Относительно того, что Янукович 11 раз во время расстрелов звонил президенту России, то это ложная информация", – утверждал Сердюк.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно признал Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив его к 13 годам лишения свободы.

Янукович не участвовал в судебном процессе. После бегства из Украины в феврале 2014 года он проживает в России.

В октябре 2020 года Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Оболонского райсуда об осуждении экс-президента.

17 ноября 2021 года правоохранители сообщили о завершении досудебного расследования дела Януковича и 9 чиновников, которое охватывает события с 18 по 20 февраля 2014 года.

Всех подозреваемых будут судить заочно, поскольку они с 2014 года скрываются от органов следствия и суда.

Сейчас стороне защиты сообщено о завершении и предоставления доступа к материалам досудебного расследования, после чего дело направят в суд.

Автор: Дмитрий Хилюк